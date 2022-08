02 agosto 2022 08:16

Sorelle travolte dal treno, online i disegni di Alessia: il ricordo del liceo artistico in cui studiava

La scuola di Alessia Pisanu, la più piccola delle due sorelle morte domenica mattina investite da un treno a Riccione, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook i disegni della ragazza. Un narciso giallo, una magnolia rosa. "Ciao Alessia, ci hai lasciato così, all'improvviso e senza un perché in una bella mattina d'estate. Siamo addolorati e smarriti per come ci hai lasciato, insieme a Giulia che tanto amavi", si legge sulla pagina del liceo artistico bolognese Arcangeli frequentato dalla 15enne di Castenaso. "Ti abbiamo conosciuto come una studentessa molto vivace e sincera. Avevi appena mosso i primi passi al Liceo Artistico e volevamo vedere espresse, nei prossimi anni, le tue capacità grafiche e la tua intelligenza. Ti ricordiamo con i tuoi disegni, in particolare la magnolia, un bel fiore che doveva ancora sbocciare, come sei stata tu. Ti vogliamo bene", prosegue il breve testo.