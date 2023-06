09 giugno 2023 16:41

Fotogallery - Alluvione in Emilia-Romagna, in mare a Ravenna si forma una macchia scura

Le ultime acque dell'alluvione in Emilia-Romagna sono arrivate in mare. Nella zona di Casal Borsetti, frazione del Comune di Ravenna, si è creata una macchia scura. L'odore dell'acqua sporca che si getta in Adriatico è forte. A ciò si aggiunge la moria di pesci nel canale Destra Reno, recuperati nei giorni scorsi dal personale del Consorzio di bonifica.

Lunedì pomeriggio era stata segnalata una grande quantità di pesci morti nel canale Mandriole, che arriva da Conselice e si inserisce proprio nel Destra Reno. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) aveva già riscontrato una colorazione scura delle acque con cattivo odore e pressoché totale assenza di ossigeno, la causa della moria.