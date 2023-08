01 agosto 2023 10:46

Bologna, la street artist Laika realizza un murale per Zaki: subito deturpato

La street artist Laika ha realizzato un murale a Bologna, in via Armando Quadri, per celebrare il ritorno in città di Patrick Zaki. Tuttavia, dopo neanche un giorno, l'opera è stata deturpata. Alla figura dell'attivista egiziano (ritratto con la sciarpa del Bologna, secchio e pennello e la scritta "Back in town") è stata cancellata la testa. Sull'imbrattamento prende posizione Riccardo Noury, di Amnesty International Italia: "Il murale di Laika rappresentava un gesto d'affetto di un'artista sensibile ai diritti nei confronti di un difensore dei diritti qual è Patrick. Concludeva un abbraccio iniziato col primo murale di Laika per Patrick, a Roma, nel febbraio 2020. Averlo deturpato è stato un atto incivile, contro l'arte e contro i diritti", dice.