Focolaio nell'azienda Brt di Bologna, l'Ausl valuta la chiusura

L'Ausl di Bologna è in attesa per sabato dei risultati dei tamponi "eseguiti anche ad amministrativi, autisti e altro personale" dell'azienda Brt di Bologna, in cui è stato registrato un focolaio di coronavirus. "Faremo una valutazione del focolaio: se ci sono evidenze epidemiologiche, per come si è manifestato, potremmo proporre la sospensione dell'attività", ha detto Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl.