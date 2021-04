Ferrara, in 20 a una festa a Lido di Pomposa: multe per 8mila euro

carabinieri

Venti giovani tra i 17 e i 25 anni, di cui quattro minorenni, sono stati sorpresi durante una festa privata organizzata a Lido di Pomposa, nel Ferrarese. I carabinieri della centrale di Comacchio sono stati allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini per rumori molesti e schiamazzi. Interrotta la festa, in violazione delle normative anti-Covid, i ragazzi sono stati identificati e multati, per un totale di 8mila euro.