Ferrara, il sindaco leghista compra 385 crocifissi per le scuole: "E' simbolo d'identità"

Il Comune di Ferrara ha ordinato l'acquisto di 385 crocifissi , uno per ogni aula scolastica della città. Il sindaco leghista Alan Fabbri ha infatti avviato un censimento per capire quali isituti fossero sprovvisti del simbolo religioso per correre subito ai ripari. "Senza fare clamori posizioniamo un crocifisso in ogni scuola. Crediamo sia simbolo, oltre che religioso, di identità storico-culturale, di pace e di amore" commenta il primo cittadino a Il Resto del Carlino.

La spesa complessiva è stata di 1703 euro: per contenere i costi, è stato scelto un modello base, con croce in legno e corpo in lega di metallo argentata.



Il sindaco Alan Fabbri ha precisato di essere un cattolico non praticante che ritiene il crocifisso un simbolo di pace, "legato alle nostre radici cristiane". Il primo cittadino ha adottato questa misura anche nel Comune di Bondeno, piccolo paese guidato in passato da Fabbri.