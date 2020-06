Ferrara, bimbo di sei anni cade dal terzo piano: è grave

Un bambino di sei anni, di origine pachistana, è caduto da una finestra del terzo piano ed è ricoverato in prognosi riservata. E' successo a Santa Maria Codifiume, in provincia di Ferrara. Il piccolo, trasportato in elicottero all'ospedale di Bologna, non sarebbe in pericolo di vita. Sembra che il bambino sia andato in bagno e si sia arrampicato sul davanzale, perdendo l'equilibrio e precipitando. In casa c'erano la madre con altri quattro figli.