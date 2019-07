Ferrara, 13enne recuperato in un laghetto: è gravissimo

Era con alcuni amici in un agriturismo a Portomaggiore (Ferrara) ed è stato recuperato privo di sensi in un laghetto all'interno della struttura. Il ragazzino, 13 anni, è ora all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, in condizioni gravissime. Gli uomini del 118 lo hanno trovato riverso in acqua, probabilmente dopo essere rimasto incastrato nella vegetazione, hanno tentato di rianimarlo e, dopo il massaggio cardiaco, il cuore ha ripreso a battere.