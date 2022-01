Emilia-Romagna, laccio emostatico per fermare il vaccino: No vax operato

Ansa

Si è dovuto vaccinare per lavoro, ma, subito dopo la somministrazione della dose, "per evitare che entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico Internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore". Protagonista dell'episodio, accaduto in Emilia-Romagna e raccontato su Twitter dal medico Claudio Luca Biasi, un No vax, che si è poi presentato al pronto soccorso due giorni dopo "con braccio nero e occlusione omerale".