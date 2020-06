Dopo "fuitina" a Cremona fingono positività al Covid-19: denunciati due sedicenni emiliani

Prima la fuga d'amore di 24 ore dal Reggiano a Cremona, poi la bugia che potrebbe costare loro caro. Due sedicenni di Castelnovo Sotto (Cremona), vissuta la loro "fuitina", forse per trascorrere ancora qualche ora insieme, hanno riferito ai carabinieri, che li avevano convocati per rendere conto della loro "fuga", di avere contratto il coronavirus dopo essere entrati in contatto con un positivo alla stazione di Cremona. Avviate le procedure di sicurezza, sono stati smentiti dal tampone e denunciati per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.