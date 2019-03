Deltaplano si schianta nel Reggiano, morto il pilota

Un uomo ha perso la vita schiantandosi a bordo del suo deltaplano. E' accaduto a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Il velivolo era decollato da Sassuolo, nel Modenese, ed è improvvisamente precipitato in un campo del comune reggiano. Quando sono intervenuti i soccorsi per il pilota non c'era più nulla da fare.