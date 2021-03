Covid, in Emilia-Romagna più di 400 ricoverati in terapia intensiva

Ansa

In Emilia-Romagna, per la prima volta dall'inizio della pandemia, hanno superato quota 400 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid. Nella Regione è occupato il 53% dei 760 posti disponibili negli ospedali. Secondo il ministero della Salute, la soglia critica, che fa quasi automaticamente scattare la zona rossa, è del 30%. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 2.560, scoperti sulla base di 36.549 tamponi, e 47 i morti.