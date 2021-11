Covid, Bonaccini: Regioni a rischio giallo per ricoveri No vax

Ansa

"Se fosse per i vaccinati ricoverati non rischieremmo minimamente la zona gialla. Così alcune Regioni già ci vanno adesso, le altre Regioni come noi rischiano tra qualche settimana la zona gialla se il contagio si diffonde e se aumentano i ricoveri". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando del vertice tenutosi lunedì con il governo.