Coronavirus, sabato scuole chiuse a Piacenza e provincia

Sabato resteranno chiuse le scuole a Piacenza e provincia, in via precauzionale, dopo i numerosi contagi avvenuti nel vicinissimo Basso Lodigiano. Lo ha deciso il Comune, insieme all'annullamento di quasi tutte le manifestazioni culturali. Intanto il Dipartimento della Protezione civile ha individuato nell'aeroporto militare di San Damiano la struttura in cui ricoverare, in caso di necessità, le persone che verranno sottoposte a quarantena.