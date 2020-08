Coronavirus, in Emilia-Romagna test rapidi negli ospedali in autunno

L'Emilia-Romagna prevede test rapidi per tutte le persone che entreranno negli ospedali della regione da inizio ottobre. Si tratta di esami, del costo di 10 euro, in grado di individuare la positività al coronavirus in 13 minuti. E' il frutto di una ricerca coordinata dall'Ausl Romagna con Rizzoli e Sant'Orsola di Bologna dopo uno studio pilota condotto con l'Istituto Spallanzani di Roma.