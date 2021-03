Coronavirus, in Emilia-Romagna a febbraio +70% di contagi a scuola

IPA

In Emilia-Romagna a febbraio si è registrato il più alto numero di casi di Covid-19 nelle scuole di ogni ordine e grado: in totale 6.080 persone hanno contratto la malattia. Lo comunica la Regione, spiegando che c'è stato un aumento del 70% rispetto a gennaio. Dal 15 al 28 febbraio, inoltre, per le fasce d'età dai 6 ai 18 anni l'incidenza è superiore ai 350 casi ogni 100mila persone, mentre tra i bimbi fino ai 5 anni l'incidenza è vicina ai 250 casi.