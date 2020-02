Coronavirus, donna ricoverata in isolamento a Piacenza

Una collega di lavoro del 38enne di Lodi positivo al coronavirus è ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale di Piacenza. Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna in una nota. Per la donna è atteso l'esito del tampone per capire se è stata contagiata dall'uomo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Codogno.