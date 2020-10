Coronavirus, Bonaccini: "In Emilia-Romagna no ad altre restrizioni"

Ansa

In Emilia-Romagna "crescono i numeri, però stiamo facendo un tracciamento enorme e in questo momento non vediamo necessità di altre restrizioni". Lo ha detto il governatore Stefano Bonaccini sull'emergenza coronavirus. Sul primo giorno dei test sierologici rapidi nelle farmacie, iniziati lunedì sul territorio, Bonaccini ha spiegato che circa "10mila persone" ne hanno usufruito, "vuol dire che la misura è molto apprezzata".