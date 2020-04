Coronavirus, Bonaccini: "I cantieri riaprano già da lunedì"

I cantieri "dovrebbero riaprire già da lunedì o da martedì per l'edilizia scolastica e per le strade". E' quanto afferma il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, anticipando la richiesta che presenterà al governo alla riunione della cabina di regia. "Molte imprese, penso all'agroalimentare, non hanno mai chiuso. Se vengono rispettate le norme, se ci sono garanzie di sicurezza, ci sono luoghi di lavoro più sicuri", aggiunge.