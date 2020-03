Coronavirus, Bonaccini: "A Rimini varchi d'accesso per entrare e uscire, poi Parma e Piacenza"

Stefano Bonaccini ha deciso di adottare misure ancor più stringenti rispetto a quelle del decreto governativo per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Emilia Romagna, una delle regioni più colpite dall'emergenza sanitaria: "Rimini da lunedì 23 marzo avrà dei varchi d'accesso per entrare e uscire - ha spiegato il presidente della regione in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" - c'è un'alta densità di popolazione in una città abbastanza limitata con molti contagi, per questo abbiamo deciso che per favorire i controlli le strade principali avranno dei varchi d'accesso solo per le strade principali le altre saranno chiuse. Nei prossimi giorni faremo lo stesso anche nel piacentino e a Parma".