Cc arrestati a Piacenza, testimone: "Non mi sono pentito di aver denunciato"

Si è concluso l'incidente probatorio per le torture che sarebbero avvenute nella caserma Levante dei carabinieri di Piacenza, posta sotto sequestro nell'operazione che portò all'arresto dei militari che vi prestavano servizio. In aula anche Hamza Lyamani, il primo a denunciare. "Ho provato paura, ma anche soddisfazione - ha detto dopo aver visto in aula uno dei carabinieri coinvolti -. Non sono pentito di aver denunciato".