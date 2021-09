Caso Saman, il fidanzato parla dopo l'arresto dello zio Danish: "Ho paura per la mia famiglia in Pakistan"

"Ho paura per la mia famiglia in Pakistan". Sono le parole di Saqib, il fidanzato di Saman Abbas, nel corso di un'intervista a "Pomeriggio Cinque" dopo la notizia dell'arresto dello zio della ragazza, Danish, a Parigi.

Saqib ora teme che la famiglia Abbas possa rivalersi sui propri cari, che si trovano Pakistan: "Ho ricevuto molte minacce dalla famiglia di Saman in passato - ha spiegato il ragazzo - mi dicevano di stare lontano da lei, per questo ho paura per i miei familiari.Il mio cuore dice che Saman è ancora viva, la sogno ogni notte e mi chiede aiuto", ha concluso il ragazzo.