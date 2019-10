Caso Bio-On, il Mise: "Verificare il funzionamento dei controlli"

Sulla vicenda Bio-On "è necessario, come sempre accade in questi casi, verificare se il sistema dei controlli abbia funzionato o meno". Lo ha detto il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, aggiungendo: "Quando vengono raccontati fatti che non corrispondono al vero, è evidente che devono essere sanzionati gli amministratori delle società. Ma bisogna anche intervenire sui controlli" per evitare "esperienze molto dolorose come la vicenda Parmalat".