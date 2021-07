Caserma di Piacenza, il carabiniere Montella condannato a 12 anni 

Spaccio e tortura: 6 carabinieri arrestati a Piacenza, sequestrata la caserma Guardia di finanza 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l'appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante di Piacenza che l'anno scorso, in pieno lockdown, venne chiusa dopo che emersero spaccio di droga e tortura. E' la sentenza pronunciata in abbreviato dal tribunale, dopo che la pm aveva chiesto una condanna a 16 anni. Condannati anche gli altri componenti del gruppo.