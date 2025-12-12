Carceri, evaso detenuto dall'ospedale di Rimini

Un detenuto della Casa circondariale di Rimini "è evaso in mattinata dall'ospedale civile della città, dov'era stato condotto per una visita urgente". Lo ha reso noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. "Non è ancora chiara la dinamica della fuga - ha aggiunto -, né sono state rese note le generalità dell'evaso, che parrebbe essere extracomunitario. Al momento sono in corso le ricerche da parte della polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine".