Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Emilia Romagna
in corso le ricerche

Carceri, evaso detenuto dall'ospedale di Rimini

12 Dic 2025 - 14:47
© ansa

© ansa

Un detenuto della Casa circondariale di Rimini "è evaso in mattinata dall'ospedale civile della città, dov'era stato condotto per una visita urgente". Lo ha reso noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. "Non è ancora chiara la dinamica della fuga - ha aggiunto -, né sono state rese note le generalità dell'evaso, che parrebbe essere extracomunitario. Al momento sono in corso le ricerche da parte della polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine".

rimini
evasione