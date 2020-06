Bonaccini (Emilia Romagna): "Su riapertura qualche rischio va preso"

"Qualche quota di rischio va presa, altrimenti non riapriremmo mai". Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, in merito alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Mi pare che dopo il 4 maggio, quando tornarono al lavoro in 5 milioni, la curva ha continuato a scendere. Dopo la riapertura del 18 maggio proprio in questi giorni si può fare una valutazione e si prova a ripartire", ha aggiunto.