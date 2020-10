Bologna, Zaki: attivisti in piazza per chiederne liberazione

"Altri 45 giorni di prigione per Patrick; e otto mesi di negazione dei suoi diritti, uno dopo l'altro dal suo arresto", mesi in cui "le violazioni contro di lui sono aumentate". E' quanto denunciano gli attivisti della rete "Patrick Libero" in un lungo post, che anticipa le mobilitazioni annunciate a Milano, Torino e Roma e in altre piazze italiane. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è in carcere da febbraio in Egitto.