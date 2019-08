Ci sono due fermi per omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere per la morte di Consolato Ingenuo, il 42enne trovato morto in una scarpata in località di Vergato sulle colline di Bologna. I carabinieri hanno fermato un 34enne di origine serba e un 50enne romeno. I due hanno trascorso l'ultima sera insieme alla vittima in un locale nel quale sarebbe scattata una lite per futili motivi poi degenerata.