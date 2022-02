Bologna, persona travolta e uccisa da un treno

ansa

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno in zona Due Madonne, alla periferia di Bologna. L'incidente, che ha coinvolto un convoglio regionale, è avvenuto lungo la linea Bologna-Rimini. Non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario.Per consentire l'intervento delle forze dell'ordine, la linea è stata bloccata fino alle 21 circa in entrambe le direzioni nel tratto Bologna-Imola, con cancellazioni e ritardi. Le ferrovie hanno messo a disposizione bus sostitutivi.