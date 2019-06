Bologna, 'ndrangheta: truffa a Stato, sequestri per 2,3 milioni euro

Una maxi truffa della 'ndrangheta ai danni dello Stato è stata scoperta in seguito ad accertamenti patrimoniali svolti dalla Dia di Bologna nell'ambito di un'attività nata come sviluppo investigativo dell'indagine "Aemilia". La Dia ha dato esecuzione a provvedimenti di perquisizione a carico di diversi soggetti criminali e a sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 2 milioni e 300 mila euro.