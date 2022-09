Bologna, la comunità LGBT: "Siamo preoccupati per il parlamento che si insedierà"

A "Mattino Cinque News" alcuni degli esponenti della

comunità LGBT

Bologna

Giorgia Meloni

diesprimono la loro preoccupazione sul nuovo governo: "Il panorama politico è sicuramente preoccupante anche perché il parlamento che si insedierà è pieno di persone che hanno manifestato più volte ostilità nei confronti delle persone LGBT. La stessapiù volte non ha mancato di far sapere cosa pensa sull'avanzamento dei diritti civili in questo paese e quindi la preoccupazione c'è ed è molto forte".

Le preoccupazioni riguardano anche l'interruzione di quella che è l'attuale agenda dei progressi dei

diritti LGBT

circoli arcigay bolognesi

e quindi il gap che l'Italia ha rispetto agli altri paesi dell'Europa Occidentale. "Temiamo ci possano essere iniziative legislative che rischiano di farci fare dei passi indietro" continuano gli esponenti dei. "Le vite delle persone trans sono sotto attacco perché veniamo continuamente dipinte come una minaccia verso i bambini e verso la famiglia cosiddetta naturale. Noi siamo persone e abbiamo dei diritti e questo noi dobbiamo rivendicarlo".