Bologna,incendi in una struttura per disabili e in un centro sociale

Un incendio è divampato in una struttura che ospita disabili mentali in periferia a Bologna. Le sette persone coinvolte sono state trasportate in ospedale: sei sono state già dimesse, mentre l'altra è stata accompagnata a Ravenna per il trattamento in camera iperbarica, ma sarebbe in buone condizioni. Un altro rogo è invece scoppiato all'interno di un capannone di un centro sociale, senza però provocare feriti.