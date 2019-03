Bologna, cadono dall'ottavo piano: morti due fratellini | Il padre: "Una fatalità"

Due fratelli, di 11 e 14 anni, sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un caseggiato in via Quirino di Marzio, alle periferia di Bologna, domenica mattina intorno alle 11. I loro corpi sono stati trovati in cortile dai vicini di casa, che hanno avvertito la famiglia. In casa al momento della tragedia era presente solo il padre.

All'arrivo dei medici del 118 per i due ragazzini, di origini keniota, non c'era più niente da fare.



Al momento della tragedia nell'abitazione c'era anche il padre, 43 anni, mentre la madre, di 39, si trovava con i due figli più piccoli nel negozio di parrucchiera dove lavora.



Il padre: "Una tragica fatalità" - I due genitori sono stati ascoltati lungamente in Questura dalla polizia. L'uomo ha detto agli inquirenti che si trovava in un'altra stanza dell'appartamento, in bagno, e di non essersi accorto di nulla, fino a quando non è stato avvertito dagli altri condomini. Per il 43enne si è trattato di una tragica fatalità, di un incidente. Anche la donna avrebbe difeso il marito, parlando di un padre affettuoso, ma sono in corso le indagini per ricostruire cosa sia successo.