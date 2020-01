Bologna, 18enne in ospedale per coma etilico: dimessa

A Bologna una 18enne è finita in coma etilico ed è stata trasportata all'ospedale Sant'Orsola. La giovane si è sentita male durante una festa in discoteca a Ozzano Emilia ed è stata soccorsa alle 4.40 della notte di Capodanno. La ragazza si è poi ripresa ed è stata dimessa. Al pronto soccorso del Sant'Orsola sono stati 24 gli accessi per abusi di alcol, di cui nessuno grave, e una decina per piccoli traumi.