Bibbiano, altri tre bambini tornano dai loro genitori | A novembre, la Procura di Reggio Emilia segnalò relazioni non corrette dei servizi sociali

Nel provvedimento è infatti chiarito come il papà dei tre bambini ha manifestato una condotta adeguata negli incontri con i propri figli organizzati dal servizio sociale. Per questo i giudici hanno deciso di revocare l'affidamento alla comunità che era stato precedentemente disposto. In questo modo sale a sette il numero dei minori che ritornano dai propri genitori.



Intanto emergono nuovi dettagli sull'inchiesta "Angeli e demoni". La procura di Reggio Emilia, lo scorso novembre, ha avvertito il Tribunale dei minori di Bologna su alcune relazioni che avrebbero causato l'allontanamento di un minore dai suoi genitori e che non sarebbero state corrette. Nonostante questo avviso, il bambino fu trasferito in comunità.