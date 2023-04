Bertinoro (Forlì), silos di mangimi crolla e travolge auto: tre morti | Vittime giovanissime, due minorenni

La tragedia si è consumata a San Pietro in Guardiano, una frazione del comune di Bertinoro. Lo schianto del silos non ha lasciato scampo agli occupanti del veicolo travolto.

L'ipotesi dell'urto con la vettura

Non è ancora chiaro se fossero dipendenti dell'allevamento di pulcini dove è avvenuto l'incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella dell'urto: i tre ragazzi forse stavano girando nell'azienda agricola con la macchina attorno al silos. Per cause da chiarire l'auto avrebbe colpito il silos causando la caduta della struttura che in quel momento conteneva diversi quintali di cereali..