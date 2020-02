Badge mensa offerto al collega, reintegrato l'operaio licenziato alla Marcegaglia a Ravenna

Per 32 volte aveva offerto il pranzo a un collega in difficoltà economica, prestandogli il badge per la mensa con un risparmio di 6 euro a pasto, tariffa per i lavoratori esterni. Per questo motivo un capomacchine era stato licenziato dalla Marcegaglia di Ravenna. Di diverso avviso il giudice del lavoro, che ha accolto l'istanza di reintegro, evidenziando che in caso di mancato utilizzo della mensa, il lavoratore avrebbe avuto diritto ai buoni pasto.