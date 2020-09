Autogrill Fiorenzuola D'Arda sulla A1 chiuso per un caso di Covid

Lo storico Autogrill Arda di Fiorenzuola D'Arda sulla A1 è stato chiuso per un caso positivo asintomatico di Covid. Tutto il personale del punto vendita è stato messo in quarantena e si sottoporrà a tamponi. Il locale verrà sanificato nella notte e riaprirà domenica con personale di altri punti vendita. Una procedura che, si spiega, non segue i protocolli nazionali ma una scelta aziendale più rigorosa e tutelante per dipendenti e clienti.