I loro sogni si sono spezzati giovedì sulla A1, fra Modena e Bologna, dove un camion ha travolto la loro auto. Zainaba El Aissaoui, 41 anni, Veronica Fili e Otilia Camelia Ceornodolea, entrambe di 23, stavano andando in aeroporto. Con loro c'era anche Souaad, 22 anni sorella di Zainaba, che si è salvata per miracolo. Le tre più giovani erano in partenza per la Spagna, Valencia. Avrebbero fatto una sorpresa a un'amica in Erasmus a Valencia. Zainaba si era offerta di accompagnarle.