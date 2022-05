Alpini a Rimini, presentata ai carabinieri una denuncia per molestie

Dopo le voci di centinaia di accuse di molestie da parte degli alpini riuniti a Rimini, una ragazza di 26 anni ha presentato, nel pomeriggio, una denuncia ai carabinieri della città romagnola.

In compagnia di un'amica (che ha parzialmente assistito alla scena) e del proprio avvocato, la giovane ha raccontato ai militari di essere stata circondata e aggredita da tre persone sabato pomeriggio in mezzo alla folla. Secondo la denuncia l'avrebbero presa per un braccio, strattonata e insultata con frasi dall'esplicito riferimento sessuale. Lei si è divincolata ed è riusicta a scappare. La denuncia è contro ignoti e, al momento, si procede per molestie.