Afghanistan, il sindaco leghista di Ferrara pronto a ospitare i profughi: "Questione di umanità"

"I diritti umanitari sono di uomini, donne e bambini"

Le immagini di Kabul sono "così piene di disperazione da farmi venire la pelle d'oca ogni volta che ne parlo, non si può non sentirsi coinvolti. I diritti umanitari sono di tutti, uomini, donne e bambini - ha quindi aggiunto Fabbri, accennando alle distinzioni fatte dal leader del suo partito, Matteo Salvini - e se daremo loro una risposta in ritardo, la storia non ci giudicherà positivamente".