A Rimini 7mila sardine manifestano cantando "Bella ciao"

Oltre 7mila persone sono scese in piazza a Rimini per la manifestazione delle "sardine", occupando la Vecchia Pescheria e la piazza Cavour. Famiglie, ragazzi, anziani hanno partecipato all'evento cantando "Bella ciao" e "Romagna mia", facendo girare per la piazza una sardina gigante blu con la scritta "La Romagna è questa". Tra i cartelli si leggono gli slogan "Salvini per te solo margarina nella piadina" e "Più sardine, meno capitoni".