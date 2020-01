Emergenza smog al Nord: scattano le limitazioni alle auto | Le situazioni più critiche a Milano, Torino e Venezia

Prosegue l'emergenza smog al Nord , in particolare a Milano, dove il Pm 10 è oltre i limiti dal 27 dicembre, a Torino , con il blocco anche dei diesel Euro 5, e Venezia . Nei comuni sono già scattate le prime limitazioni al traffico, ma nelle prossime ore le misure potrebbero essere inasprite. Le condizioni meteo, infatti, continuano a favorire l'alta concentrazione delle polveri sottili e le autorità potrebbero far scattare il "semaforo rosso" per i veicoli inquinanti.

A Milano lunedì tutte le centraline dell'Arpa attive in città hanno registrato il Pm10 oltre i limiti, con la punta massima di 61 microgrammi per metro cubo (il valore massimo è fissato a 50) in viale Marche. Soglia superata anche nell'hinterland: a Pioltello-Limito (59) e a Magenta (52), e problemi anche in provincia di Monza, a Meda (53), e a Como centro (51). In città sono scattate le misure di primo livello, con lo stop dalle 8.30 alle 18.30 ai diesel fino agli Euro 4, mentre gli Euro 0, 1, 2 e 3 non potranno circolare dal lunedì al venerdì (7.30-19.30) e nei sabati e nei festivi (8.30-18.30). Restano fermi da lunedì a venerdì anche i benzina Euro 0.

Sono state revocate, invece, le limitazioni al traffico adottate nelle province di Pavia, Bergamo e Monza. Negli ultimi tre giorni la situazione dell'aria è migliorata e da martedì le misure temporanee di primo livello non saranno più in vigore. Di conseguenza, potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro 4 e nelle abitazioni la temperatura potrà essere innalzata di un grado.

A Venezia è stato raggiunto il livello "arancione", che si attua con quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10. Fino a nuova comunicazione entra in vigore il divieto di circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi quindi anche sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, è vietato utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle ed effettuare combustioni all'aperto.

Da mercoledì a Torino scatta il "semaforo rosso". I dati pubblicati da Arpa indicano che il livello di Pm10 ha superato la soglia limite per 10 giorni consecutivi. Scatta così lo stop, dalle 8 alle 19, anche dei veicoli euro 5 immatricolati prima del 2013. E' la prima volta che accade da quando, lo scorso primo ottobre, sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell'aria previsti dall'accordo di Bacino padano.