RIFIUTI ROMA 2 agosto 2019 11:30 Emergenza rifiuti, ore decisive per la discarica di Roma Presentato il nuovo piano rifiuti della Regione Lazio 2019-2025: Tante le novità: si punta a nuovi impianti di ciclo e riuso. Obiettivo portare la differenziata entro il 2025 al 70%

Ore decisive per "la monnezza" di Roma e non solo. Verrà presentato in giunta il piano rifiuti della Regione Lazio 2019-2025. L'obiettivo è ottenere il via libero definitivo dal consiglio regionale entro settembre. Il nuovo piano aggiorna il precedente e dà delle indicazioni importanti che ridefiniscono il sistema degli scarti del Lazio nei prossimi 6 anni. Temi cardine: puntare al riequilibrio territoriale degli ambienti e all'autosufficienza della Regione nella chiusura del ciclo dei rifuti.

Sono previsti 5 ambiti territoriali, quasi uno per ogni provincia. E, soprattutto, individuare sul territorio comunale di Roma una nuova discarica di servizio, visto che quella di Malagrotta è stata chiusa nel 2013. Finora nessuna amministrazione è riuscita a risolvere il problema, anche per l'opposizione dei cittadini ogni volta che veniva ipotizzato un nuovo sito.

Altro obiettivo importante: portare la differenziata al 70% entro il 2025, oggi si ferma al 45,5% . Ulteriore novità: la riconversione degli impianti, quelli attuali andranno sostituiti con nuovi basati su tecnologie avanzate di selezione e recupero dei materiali. Nel piano non è indicata però la necessità di costruire nuovi termovalorizzatori, finora l'unico attivo è solo quello Acea di San Vittore, in provincia di Frosinone. Proprio su questo punto la linea della Regione Lazio è vicina all'amministrazione grillina della Capitale contraria agli inceneritori, in quanto l'obiettivo è ridurli in 5 anni del 50%.

Si punterà, invece, a promuovere nuovi siti capaci di trasformare gran parte dei rifiuti in nuova carta, plastiche, metalli, biogas e materiali per il riuso. Proprio in questa ottica partirà a settembre il bando per la riconversione del sito di Colleferro, che diventerà una "fabbrica green" di recupero e riciclo in grado ricevere almeno 500mila tonnellate all'anno.