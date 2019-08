Emergenza in Sardegna: pompieri al lavoro per domare cinque roghi

E' ancora emergenza incendi in Sardegna. Per la giornata di lunedì la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta alta in quasi tutta l'isola. Le alte temperature con picchi che hanno raggiunto anche i 40 gradi hanno alimentato alcuni incendi in diverse zone. Cinque i roghi che hanno visto impegnati i mezzi aerei della flotta regionale ad Alghero, nel Nuorese, nel Sulcis e nel Sassarese.