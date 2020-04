Emergenza Coronavirus, Caritas: crescita +114% richieste d'aiuto

Si registra un aumento in media del +114% nel numero di nuove persone che si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza coronavirus. Questo il dato allarmante che risulta da una prima rilevazione condotta a livello nazionale su 70 Caritas diocesane in tutta Italia, circa un terzo del totale. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui