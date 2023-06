Emergenza climatica, il geologo Alberto Prestininzi: "Non esiste"

L'intervista a "Quarta Repubblica": "Il pianeta dal punto di vista del clima non è mai stato bene come adesso"

Alberto Prestininzi professore universitario e fondatore del Centro di ricerca rischi geologici è uno dei primi firmatari della petizione internazionale che afferma su base scientifica che l'emergenza climatica non esiste. "Sappiamo che in un certo periodo i ghiacciai erano completamente estinti. Noi stiamo uscendo dalla fase fredda che era la piccola era glaciale del 1600. Stiamo uscendo e questa è la coda dell'aumento della temperatura", spiega il geologo intervistato a "Quarta Repubblica".

"Clima e inquinamento sono due cose che non hanno nulla in comune", sostiene Prestininzi che poi spiega lo stato di salute del pianeta: "Il pianeta dal punto di vista del clima non è mai stato bene come adesso". Una realtà che il geologo assicura di poter dimostrare grazie alla presenza dei satelliti. "Abbiamo il 30% di massa vegetale in più rispetto a 50 anni fa. Che nell'Oceano ci sono intere isole di plastica prodotte da noi, al clima non importa".

Dovremmo essere pronti ad affrontare terremoti, alluvioni e gli effetti dell'inquinamento sull'uomo e non sul clima. Questo il suggerimento del geologo. "Stiamo trasferendo ai giovani un analfabetismo culturale pericoloso. Il rischio è legato alla presenza antropica. Gli eventi vanno studiati per capire la loro dinamica e assumere contromisure per adattarci. Lo abbiamo sempre fatto", conclude.