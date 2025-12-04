Logo Tgcom24
Cronaca
nella zona di Lanzada

Elicottero precipita in Valtellina, ricerche in corso per 4 dispersi

L'incidente è avvenuto nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio

04 Dic 2025 - 09:45
© ansa

© ansa

Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina, nel territorio comunale di Sondrio. Le ricerche sono in corso per rintracciare tutte le persone coinvolte, tra cui una donna di 27 anni. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle età né sulle generalità degli altri passeggeri e del pilota. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio. Alle operazioni partecipano anche i sanitari di Areu 118, intervenuti con l'eliambulanza, insieme alle squadre del Soccorso Alpino e speleologico.

