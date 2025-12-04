Elicottero precipita in Valtellina, ricerche in corso per 4 dispersi

Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina, nel territorio comunale di Sondrio. Le ricerche sono in corso per rintracciare tutte le persone coinvolte, tra cui una donna di 27 anni. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle età né sulle generalità degli altri passeggeri e del pilota. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio. Alle operazioni partecipano anche i sanitari di Areu 118, intervenuti con l'eliambulanza, insieme alle squadre del Soccorso Alpino e speleologico.