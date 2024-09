Morì a 20 anni consegnando pizze, rinviati a giudizio i titolari del locale: "Le fornirono un'auto non sicura"

Sono stati rinviati a giudizio i due titolari della pizzeria di Reggio Emilia per la quale lavorava come fattorina Elena Russo, studentessa universitaria morta all'età di 20 anni la sera del 30 gennaio 2022 in un incidente stradale durante una consegna a domicilio. I soci - un 49enne e un 33enne - dovranno rispondere di omicidio colposo con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro e del codice stradale.