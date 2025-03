Rimossa la nave oceanografica finita sugli scogli all'Elba

Si sono concluse mercoledì sera, con l'ingresso in cantiere a Portoferraio (Livorno), le operazioni di messa in sicurezza e rimozione della nave oceanografica Fugro Mercator incagliatasi sugli scogli all'isola d'Elba con 11 persone a bordo, tutte tratte in salvo. Nei giorni successivi al naufragio la motonave è stata stabilizzata, svuotata del carburante e tenuta in assetto con palloni idrostatici. "Tutte operazioni - spiega la capitaneria di Portoferraio - finite mercoledì quando, nonostante le condizioni meteorologiche in netto peggioramento, è stata confermata la decisione di procedere al disincaglio e al rimorchio a Portoferraio".